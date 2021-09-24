رئيس وزراء لبنان يجري مشاورات مع الرئيس الفرنسي.. وماكرون يحذر من عدم حدوث إصلاحات

2021/09/24 | 22:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان دون حدوث إصلاحات، بينما رد رئيس الوزراء اللبناني الجديد، نجيب ميقاتي، بأن ماكرون "لن يسمح بأن يتعرض لبنان للأذى".

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