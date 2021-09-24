تجربة ثورة ديسمبر ودروسها (17) - تاج السر عثمان

2021/09/24 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان استمرار الصراع داخل سلطة الشراكة بعد فشل المحاولة الانقلابية ، ومع اقتراب نهاية فترة المكون العسكري في مجلس السيادة ، استمرت الاتهامات المتبادلة التي ما أن تنفجر وتهدأ تعود من جديد ، بين المكون العسكري والمدني ، وتحميل كل منهما مسؤولية الفشل للآخر ، لكن واقع الحال أن الشريكين بشقيهما العسكري والمدني يتحملان مسؤولية الفشل في انجاز مهام الفترة الانتقالية كما في الآتي :.- البطء في ال ......





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