لنعقد مقارنة : التعليم اليوم ... و التعليم غدا في ظلّ الجمهوريّة الإشتراكية ّالجديدة - شادي الشماوي

2021/09/24 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي تنشأة جيل من المفكّرين النقديّين الذين يبحثون عن – و يكتشفون – الحقيقةجريدة " الثورة " عدد 718، 20 سبتمبر 2021www.revcom.usفي الولايات المتّحدة اليوم ، إحتدم النقاش حول ما هي الحقيقة – و ما إذا كانت الحقيقة موجودة أصلا .



بصدد الكوفيد و ارتفاع حرارة الكوكب و تطوّر الحياة و تاريخ السود في هذه البلاد و عديد المواضيع الأخرى ، هناك قسم باسره من المجتمع الذى يشدّد على جملة من " ......





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