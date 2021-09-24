الوضع أصبح مقلقا.. البيت الأبيض يكثف العمل بشأن القطب الشمالي

2021/09/24 | 22:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن على تكثيف الأبحاث لمعرفة ما يجب فعله حيال ذوبان الجليد في القطب الشمالي، والذي ترتفع درجة حرارته ثلاث مرات أسرع من بقية العالم.

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