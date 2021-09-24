أمريكا تدين نية طالبان إعادة تنفيذ أحكام الإعدام بأفغانستان

2021/09/24 | 22:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن واشنطن تندد بأشد العبارات بتصريحات لمسؤول في حركة طالبان قال فيها إن الحركة ستعيد العمل بالإعدام وقطع الأطراف كعقوبات في […]

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