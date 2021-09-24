وزارة العمل تعرب عن قلقها إزاء تعنيف الأطفال وتوجه دعوة إلى البرلمان

2021/09/24 | 22:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعربت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء تعنيف الأطفال، وتوجه دعوة إلى البرلمان.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة عادل الركابي عبر عن صدمته الشديدة لحادثة ضرب طفل على يد أبيه والتي انتشرت عبر مقطع مصور على مواقع …

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