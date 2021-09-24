مديرية الدفاع المدني تكشف عن خطتها في يوم الانتخابات

2021/09/24 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، أن خطتها الخاصة بيوم الانتخابات بدأت منذ وقت سابق وهي مستمرة في تنفيذها.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في تصريح للوكالة الرسمية تابعتها (بغداد اليوم) إن "الدفاع المدني يعد من ضمن منظومة اللجنة العليا لحماية الانتخابات برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير الشمري"، مبينا أن "الدفاع المدني لديه خطة ضمن منظومة الخطة الأمنية وواجباتنا محددة ولدينا خطط اسناد متبادلة بحسب مقتضى الحال وهناك إجراءات بدأنا بها منذ وقت سابق ومستمرة بها لجنة امن الانتخابات وعملنا ممارسات ومحاكاة". وأشار إلى أن "الجهود مستنفرة ومنظمة وتم فحص الخطط ميدانيا من قبل اللجنة والدفاع المدني فيما يخص عملنا والان نحن على مرمى حجر من الانتخابات وجميع اللمسات استكملت ووضعت موضع التنفيذ وستكون جاهزة يوم الانتخابات".

وأضاف، أن "حوادث الحريق وحتى العرضي منها لها أسبابها مع أن المعني يجتهد بان تتكامل لديه كل مقومات السلامة والأمان ومع هذا قد يكون هناك حادث"، لافتا الى أن "الفرق إن لم تكن هناك متطلبات سلامة وامان وقام الحادث سيكون الضرر الناتج عنه كبيرا والعكس تماما فيما لو توفرت متطلبات السلامة والأمان وكان هناك تنسيق عال مع الدفاع المدني حتى وإن حصل الحادث سيكون محدود التأثير والخسائر".

يشار الى ان الانتخابات النيابية المبكرة في 10 تشرين الأول المقبل ستجري وفق التصويت الالكتروني وعبر بطاقات بايومترية.

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