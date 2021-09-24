العنكوشي يكشف عن قرار يخص نادي الديوانية

2021/09/24 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف رئيس نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي، اليوم الجمعة، وصول إشعار الاتحاد الدولي بتسليم أموال المحترف نيدوفيتش، مؤكدا انه تم رفع عقوبة الإيقاف عن النادي.

وقال العنكوشي في تصريح لـ(بغداد اليوم) ان "إشعار الاتحاد الدولي قد وصل بتسليم أموال المحترف البوسني نيدوفيتش"، كاشفا عن "رفع عقوبة الايقاف عن نادي الديوانية".

وأضاف "أحاول تأجيل مباراتنا ليوم الاثنين لأن محترفينا سيصلون في نفس اليوم".

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