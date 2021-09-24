ليبيا.. مجلس النواب يشكل لجنة لإعداد قانون جديد للانتخابات

2021/09/24 | 22:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الجمعة ، عن تشكيله لجنة لإعداد مقترح بقانون انتخاب مجلس النواب المرتقب في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.وقال مجلس النواب الليبي في بيان : إنه أصدر قرارا برقم 6 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب.ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الليبي قانون انتخاب البرلمان، خلال جلسته يوم الاثنين المقبل.وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قد أقر الأحد الماضي، القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، معلنا عدم اعترافه بقانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن مجلس النواب.المصدر: سبوتنيك

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