شرطة بغداد تطيح بإرهابي خطير ينتمي الى داعش

2021/09/24 | 23:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة،

عن الاطاحة بارهابي خطير ينتمي الى

تنظيم داعش.

وقالت القيادة في بيان، انه "أثناء

التفتيش الأمني للأشخاص والذي تجريه

سيطرة ابي غريب الجديد التابعة الى

مديرية شؤون

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