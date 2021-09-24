الاستخبارات تعلن اعتقال والد الطفل المعنف

2021/09/24 | 23:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم

الجمعة، عن إلقاء القبض على اب قام

بتعنيف ولده بشدة ووحشية.

وقالت الوكالة في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، إنه "بعد تداول مواقع

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