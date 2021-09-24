إضاءات وعبر ودروس عن زيارة الأربعين / 1

2021/09/24 | 23:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

المتتبع لزيارة الأربعين ومسيرة

المشاية فيها يعرف بأنها زيارة ومسيرة

ربانية ألقها واشعاعها يمتد من السماء

إلى الأرض، وتمثل الزيارة ومسيرتها حب

وعشق من قبل الشيعة لأهل البيت وت

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