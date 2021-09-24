’عزلوهم على صفحة’.. أوامر من الكاظمي بمراقبة سلوك الضباط من غير خريجي الكليات

2021/09/24 | 23:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإدخال ضباط وزارة الداخلية إلى ورشات عمل مهنية في إجراء التحقيقات، فضلاً عن تحجيم الضباط الذين لم يتخرجوا من كليات الشرطة، أو وصلوا إلى مناصبهم عبر طرق غير مهنية.

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الكاظمي وخلال مواجهة بين المواطن علي الجبوري، والضباط المتهمين بتعذيبه، أمر "بإلزام كافة المحققين بمعايير حقوق الإنسان من الآن فصاعداً، وإجراء تحقيق كامل مع الضابطين المسؤولين عن الجريمة، إضافة إلى العناصر الذين ساعدوهم في تقديم معلومات خاطئة للقضاء لإدانة بريء".

ووجه الكاظمي "بالاعتماد من الآن وصعوداً على معايير المنظمات الدولية في حقوق الإنسان أثناء اجراء التحقيق وعدم التساهل مع أي ضابط أو منتسب" مستطرداً بالقول " أي ضابط ما دارس كلية أو جاي عن طريق معايير غير مهنية حطوهم على صفحة".

للمزيد: فيديو: الكاظمي يواجه متهم بابل البريء بمعذبيه من المحققين ويتخذ قرارات عاجلة

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