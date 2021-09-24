وفاة خامس مهاجر عراقي على حدود بولندا وبيلاروسيا

2021/09/24 | 23:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي مهاجر عراقي على الحدود بين بيلاروس وبولندا ليكون خامس ‏مهاجر يلقى حتفه أثناء محاولة العبور إلى بولندا وليتوانيا.‏‎ ‎

وأعلن حرس الحدود البولندي أن مهاجرا آخر نقل إلى المستشفى بعد ‏إصابته بكورونا، وأن المهاجر العراقي توفي رغم جهود إسعافه، ‏بينما أرجع مسؤولون بولنديون الوفيات السابقة للبرد والإنهاك، وفق ‏ما أوردته أسوشييتد برس‎.‎

ونشر حرس الحدود عبر حسابه في "تويتر" أن واحدا من مجموعة ‏من المهاجرين العراقيين أوقفت على مسافة 500 متر على الجانب ‏البولندي من الحدود مع بيلاروس توفي جراء أزمة قلبية على ‏الأرجح‎.‎

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