السعودية.. وقائع تحرش في اليوم الوطني تثير جدلا واسعًا في المملكة

2021/09/24 | 23:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت وقائع تحرش مزعومة في السعودية خلال اليوم الوطني الـ91 للمملكة، حالة من الجدل على نطاق واسع بعد يوم من احتفالات كبيرة.

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