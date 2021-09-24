2021/09/24 | 23:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aZqJW13Mw5E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يستقبل المواطن البريء علي الجبوري بحضور محققي قضيته) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يستقبل المواطن البريء علي الجبوري بحضور محققي قضيته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).