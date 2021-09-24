2021/09/24 | 23:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير الاقتصادي، مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الجمعة، ان وزارة النفط تستلم اكثر من 10 مليارات دولار شهريا لانشاء المشاريع والمصافي، لكنها لا تستغل المبالغ في الاستثمار الداخلي.وقال حنتوش لبرنامج “حصاد الايام” “العراق يستورد 10 بالمئة من البنزين عالي الاوكتاين، و يحتاج استيراد 80 بالمئة من البنزين واشار ان “العراق ابرم عقودا مخفضة وعليه […]

ظهرت المقالة حنتوش: النفط تستلم اكثر من 10 مليارات دولار شهريا لكنها لاتستغل الاموال في الاستثمار الداخلي أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حنتوش: النفط تستلم اكثر من 10 مليارات دولار شهريا لكنها لاتستغل الاموال في الاستثمار الداخلي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حنتوش: النفط تستلم اكثر من 10 مليارات دولار شهريا لكنها لاتستغل الاموال في الاستثمار الداخلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).