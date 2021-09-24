المرور: قرار حجز المركبات الخصوصي العاملة بصفة أجرة لا يزال سارياً

2021/09/24 | 23:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، أن قرار حجز المركبات الخصوصي التي تعمل بصفة أجرة وتغريم أصحابها لا يزال سارياً، فيما دعت أصحاب هذه المركبات إلى مراجعة مديرياتها لتحويل مركباتهم إلى “تاكسي”.وقال عضو اعلام مديرية المرور، العميد محمد الزيدي، للوكالة الرسمية، إن “مفارز المديرية ما زالت وبتوجيه من وزارة الداخلية والمدير …

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