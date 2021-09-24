بالفيديو: الكاظمي يواجه متهم بابل البريء بمعذبيه من المحققين ويتخذ قرارات عاجلة

2021/09/24 | 23:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالب القائد العام للقوات المسلحة مصصطفى الكاظمي، الجمعة، “المتهم البريء” من أهالي بابل، بإقامة دعوى ضد المتورطين بانتزاع أقواله بالإكراه والتعذيب.وبحسب مقطع مصور، بثه المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، حصل عليه “النور نيوز” فقد رفض الكاظمي جلوس المحقق المسؤول عن انتزاع الاعترافات من (المتهم البريء)، وأمره بالوقوف أمامه.وكذلك وجّه الكاظمي بفتح …

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