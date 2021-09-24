2021/09/24 | 23:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، عن اسم جديد مرشح لتدريب برشلونة، حال إقالة الهولندي رونالد كومان.وقالت العديد من التقارير الإسبانية، إن استمرار كومان مع برشلونة في الموسم الحالي بات محل شك؛ بسبب تراجع أداء ونتائج الفريق الكتالوني.ووفقًا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإنه تم ذكر اسم الإسباني أوسكار جارسيا، مدرب ريمس، في اجتماعات مجلس إدارة برشلونة، كأحد المرشحين لخلافة كومان.كان جارسيا لاعبًا في برشلونة من 1993 وحتى 1999، كما أنه عمل مدربًا في قطاع الناشئين بالنادي الكتالوني من 2010 إلى 2012.يذكر أن برشلونة يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 9 نقاط، وله مباراة مؤجلة.المصدر: كورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يرشح لاعبه السابق لخلافة كومان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يرشح لاعبه السابق لخلافة كومان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).