بغداد: قائد العمليات يشرف على مراحل تنفيذ خطة حماية الزائرين في الرصافة (صور)

2021/09/24 | 23:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفذ قائد عمليات بغداد، الجمعة، جولة ميدانية للاطلاع على مراحل تنفيذ خطة حماية الزائرين في قاطع الرصافة.

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وذكرت عمليات بغداد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (24 أيلول 2021)، أن "الفريق الركن قائد عمليات بغداد يشرف ميدانياً على مراحل تنفيذ خطة حماية الزائرين وآلية انتشار القطعات المنفذة للخطة وذلك خلال جولة له في قاطع الرصافة، رافقه في جولته هذه اللواء قائد المقر المتقدم/ الرصافة واللواء الركن قائد فرقة المشاة الحادية عشر واللواء قائد الفرقة الأولى شرطة اتحادية كلً ضمن قاطع مسؤوليته".

وبحسب البيان فقد "استخدم القائد صلاحياته في حل بعض المعاضل التي تواجه القطعات المنفذة وتدخل في تسهيل حركة عجلات الحمل المخصصة لنقل المواد الغذائية والمنتجات النفطية التي سمحت التعليمات بدخولها للعاصمة بغداد".

كما اطلع قائد عمليات بغداد، على "الانسيابية العالية في حركة تنقل الزائرين وعجلات المواطنين على حدً سواء، وبدوره قائد العمليات ثمن عالياً الجهد الذي تبذله القطعات الأمنية والوكالات الاستخبارية والأجهزة الساندة الأخرى ومساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه الخطة".

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