عن آفاق السلام العالمي - نعوم تشومسكي

2021/09/24 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نعوم_تشومسكي عن آفاق السلام العالمي: حوار مع نعوم تشومسكيجون راشيل جون راشيل – (كاونتربنش) تتكشف الأحداث العالمية بوتيرة متسارعة.



وفي مواجهة تصعيد ينذر بالخطر للتوترات في مختلف أنحاء العالم، نتطلع إلى قادة الفكر الأكثر احترامًا وشهرة لدينا للحصول على تقييم صادق للسياسة الخارجية والعسكرية للولايات المتحدة، وتقديم أحدث أفكارهم ورؤاهم بشأن التطورات.



ونحن على ثقة بأن لديهم بعض الأفكار ......





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