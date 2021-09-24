2021/09/24 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصام_مخول تشهد الساحة السياسية في إسرائيل أزمة بنيوية عميقة ومتراكمة تنعكس بشكل خطير على قضايا الجماهير العربية الفلسطينية المواطنة في إسرائيل وعلى قضايا الديمقراطية الأساسية وعلى حرية العمل السياسي.



وتعكس أزمة الحكم المتواصلة في إسرائيل، تدهورا نوعياً خطيرا ومقلقا يأخذ منحيين متكاملين : المنحى الأول - احتضان القوى المتنفذة في الحكم للقوى الأكثر فاشية من جهة، والمنحى الثاني –الانتقال الى استراتيجية احتو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ال-تأثير- لا يتم من مواقع التبعية والاذدناب! - عصام مخول) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ال-تأثير- لا يتم من مواقع التبعية والاذدناب! - عصام مخول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).