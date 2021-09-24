المؤتمر الثالث للإتحاد النقابي العالمي لعمال الصناعة: مهام نقابية في مواجهة الشركات العولمية - جهاد عقل

2021/09/24 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جهاد_عقل اضطر اتحاد النقابات العالمي لعمال الصناعة (Industriall Global -union-) الى عقد مؤتمره الثالث افتراضيا ضمن منصة "الزوم" بسبب جائحة Covid-19،وذلك تحت شعار "متحدون من أجل مستقبل عادل" وكانت الاستعدادات لعقد المؤتمر في الأصل، بمدينة "كيب تاون" بجنوب إفريقيا، لكن جائحة كورونا فرضت على اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عقده افتراضيًا من استوديو تلفزيوني في جنيف.



أيام 14-15 سبتمبر / أيلول 2021، وبالرغم من ......





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