2021/09/24 | 23:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع علم بلاده ووقف يخدم الزائرين لا

يعرف اللغة العربية ولا اللهجة

العراقية لكنه يعلم علم اليقين انه نفر

من ملايين جمعهم حب ابي عبد الله الحسين

عليه السلام، منذ سنوات عدة يأتي من

تركيا ليسجل اسمه في سج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركي وامه ... جئنا من اسطنبول لنواسي العقيلة زينب (تقرير مصور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركي وامه ... جئنا من اسطنبول لنواسي العقيلة زينب (تقرير مصور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).