بالصور:العتبة العباسية تعالج ازمة المياه بالعراق وتعلن دخول مشروع الساقي للمياه البديلة حيز التنفيذ

2021/09/24 | 23:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العتبة العباسية المقدسة ان دخول

مشروعُ الساقي للمياة البديلة حيز

التنفيذ معتبرة ان المشروع حيويّ انطلق

من كربلاء وسيُسهم في مواجهة أزمة

المياه

وقال رئيسُ قسم المشاريع الهندسيّة في

العتبة العبّاس

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