2021/09/24 | 23:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،اليوم الجمعة، توجيها بشأن تواجد زائرين ايرانيين في منفذ زرباطية الحدودي حصراً.وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية تلقاه “المركز الخبري الوطني”،أن “رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه حكومي بشأن تواجد زائرين ايرانيين في منفذ زرباطية الحدودي المركز الخبري الوطني.

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