مجلس الخدمة ينشر أسماء الطلبة الأوائل من عام 2003 ولغاية 2020

2021/09/24 | 23:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نشر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الجمعة، أسماء الطلبة الأوائل في الكليات والجامعات العراقية من العام 2003 ولغاية 2020.وقال المجلس في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه تم الان اضافة جميع اسماء الطلبة الاوائل كما وردت الينا من وزارة التعليم للسنين (2003-2020) الى واجهة البحث الموجودة على الرابط التالي: https://fpsc.gov.iq/top/ …

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