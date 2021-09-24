تصدر بياناً بشأن طفل تعرض للتعذيب في العراق

2021/09/24 | 23:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعربت منظمة اليونيسف، الجمعة، عن قلقها بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق، والذي يظهر فيه طفل يتعرض لسوء معاملة على يد أحد أفراد عائلته.وعدت المنظمة التابعة للامم المتحدة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المقطع الفيديوي إلا تذكرة مروّعة لمعضلة العنف ضد الأطفال …

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