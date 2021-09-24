واشنطن تصدر تراخيص وإرشادات لضمان تدفق المساعدات للأفغان

2021/09/24 | 23:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، أنها ستسمح للوكالات الأميركية ومنظمات الإغاثة والقطاع الخاص بإرسال الغذاء والدواء إلى أفغانستان، وهي إمدادات حاسمة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتنامية في البلاد.

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