توجيه من الكاظمي يخص زائرين إيرانيين في منفذ زرباطية

2021/09/24 | 23:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، على دخول الزوار الايرانيين عبر منفذ زرباطية الحدودي، وفق القانون.

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وبحسب بيان لهيئة المنافذ الحدودية، تلقى "ناس" نسخة منه (24 أيلول 2021)، "تفقد رئيس الهيئة اللواء عمر عدنان الوائلي يرافقه نائب رئيس الهيئة ومدير عام دائرة العمليات والخطط منفذ زرباطيه الحدودي، حيث تم إجراء جولة ميدانية في المنفذ للاطلاع على انسيابية العمل وتحديد المعوقات وإيجاد الحلول لها.

كما تضمنت الزيارة "عقد اجتماع مع الدوائر العاملة للاستماع إلى احتياجاتهم وحثهم على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بواقع عمل المنفذ من حيث رفع مستوى التبادل التجاري وضبط المخالفات بكافة أنواعها".

وأكد البيان، أن "المحطة الأهم في الزيارة كانت الانتقال إلى الجانب الإيراني حسب توجيه رئيس الوزراء لمناقشة تواجد العديد من الزوار الإيرانيين داخل المنفذ وبعد استحصال موافقة سيادته تم الاتفاق على الاهتمام بهم وتسهيل أمرهم وفق القانون".

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