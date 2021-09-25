2021/09/25 | 00:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منابر الجمعة تعلن موقفها من الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6s0kF7Zt8tg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منابر الجمعة تعلن موقفها من الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منابر الجمعة تعلن موقفها من الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).