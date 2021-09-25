سياسي عراقي: أمران وراء 'المبالغة' في التحذير من احتمالات التزوير بالانتخابات

2021/09/25 | 00:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السياسي العراقي، عزت الشابندر، الجمعة، أمرين وراء "المبالغة" في التحذير من احتمالات التزوير بالانتخابات المقبلة.

وكتب الشابندر في تغريدة على "تويتر" اليوم (24 ايلول 2021)، ان "المبالغة في التحذير من احتمالات التزوير في الانتخابات من قبل بعض الاطراف خطوة استباقية لتغطية الفشل المحتمل فيها، او لتبرير الفوضى بهدف الغاء نتائجها".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في 1079 مركزا في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.

وسيشارك في الانتخابات 110 حزب سياسي و22 تحالف انتخابي، وقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدعوة 76 سفارة ومنظمة أجنبية لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة.

من جهتها اشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، 24 مليونا و29 ألف و927 شخصا، في حين يتنافس 3523 مرشحا عن 83 دائرة انتخابية على 329 مقعدا في البرلمان.

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