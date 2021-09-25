2021/09/25 | 00:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت مصالح الحماية المدنية بجيجل شرق الجزائر ، اندلاع 18 حريقا عبر مناطق متفرقة شرقي البلاد.وأشارت إلى أنه تم إخماد 7 حرائق فيما بقي 11 حريقا يواصل أفراد الحماية المدنية مكافحتها حيث طالت الحرائق 12 بلدية.وذكرت مصالح الحماية المدنية أن الحرائق التي مازالت مشتعلة، وهي حريق غابة بمنطقة تاغراست بأولاد ميمش ببرج الطهر الشقفة، وحريق غابة بمنطقة بوعفرون بالشحنة الطاهير، بالإضافة إلى حريق غابة بمنطقة بلعيدن بتاكسنة، وغابة بمنطقة القوبيا بالعوانة.وأشارت إلى أن أفراد الحماية المدنية تدخلوا لإخماد حريق بمنطقة القصاب بالميلية، ومنطقة السبت القربة بالعوانة، ومنطقة الدنينة بالطاهير ومنطقة الشوشية بالعوانة بالإضافة إلى منطقة واد القطن بالجمعة بني حبيبي ومنطقة المنتاية بسيدي معروف.كما تم إخماد الحرائق بمنطقة مرشيشة بقاوس، وطريق الطلاين بالشقفة، والشماشمة بقاوس، وأولاد موسى بقاوس والجودة بجيملة، وازاون بالأمير عبد القادر.المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر تعلن اندلاع 18 حريقا شرق البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر تعلن اندلاع 18 حريقا شرق البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).