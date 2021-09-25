العراق.. اعتقال شبكة توزع منشورات ذات أفكار متطرفة للزائرين

2021/09/25 | 00:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن القبض على شبكة توزع منشورات ذات أفكار متطرفة تحريضية للزائرين جنوب غربي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعمل ميداني مكثف ومتابعة مستمرة، تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية واثناء المشاركة ضمن خطة تأمين الحماية للزائرين الوافدين لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، من إلقاء القبض على ثمانية متهمين إثناء قيامهم بتوزيع منشورات تتضمن أفكار متطرفة وعبارات الاساءة الى المراجع وشق اللحمة الوطنية بين مكونات المجتمع، الأمر الذي من شأنه الاخلال بالامن وزرع التفرقة والكراهية التي تجاوزها المجتمع العراقي".

وأشار البيان إلى أن "عملية القبض عليهم جاءت جنوب غربي العاصمة بغداد"، مبيناً أنه "تم تسليمهم اصولياً إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".في السياق، أظهرت وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، تمكن شعبة استخبارات المهمات الخاصة في مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمحافظة النجف، من القبض على شخصين يقومان بالترويج للأفكار الدينية المنحرفة، وذلك خلال الزيارة الأربعينية.نص الوثيقة:

ادناه المنشورات التي ضبطت مع المتهمين:

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