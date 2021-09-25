2021/09/25 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬إيرج‭ ‬مسجدي،‭ ‬الجمعة،‭ ‬أنّ‭ ‬جولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬المباحثات‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬ستعقد‭ ‬قريبا‭ ‬بغداد،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬موعدها‭.‬ وأعرب‭ ‬مسجدي،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭ ‬الرسمية‭ (‬واع‭)‬،‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتقدم‭ ‬هذه‭ ‬المباحثات‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬بنّاء‮»‬‭ ‬مع‭ ‬السعودية،‭ ‬كاشفاً‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬المباحثات‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬تسير‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلان إيراني عن جولة وشيكة من المباحثات مع السعودية في بغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلان إيراني عن جولة وشيكة من المباحثات مع السعودية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).