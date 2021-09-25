صرعات لا قيمة لها

2021/09/25 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام غزت‭ ‬العراق‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بمنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬العام‭ ‬‮٢٠٠٣‬،‭ ‬وحملت‭ ‬عناوين‭ ‬براقة‭ ‬ورفعت‭ ‬شعارات‭ ‬وهّاجة،‭ ‬وتلقت‭ ‬مبالغ‭ ‬سخية‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي،‭ ‬واسهمت‭ ‬دول‭ ‬وأحزاب‭ ‬وشخصيات‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تلك‭ ‬المنظمات‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬اغلبيتها‭ ‬الى‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬وطواها‭ ‬الزمن،‭ ‬وتحول‭ ‬بعضها‭ ‬الى‭ ‬واجهات‭ ‬معيبة‭ ‬في‭ ‬سلوكها‭ ‬المبتذل‭.‬ مجالات‭ ‬الاسترزاق‭ […]

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