2021/09/25 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬استعدادات‭ ‬مكثفة‭ ‬تجري‭ ‬الآن‭ ‬لبدء‭ ‬حوارات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬لإتمام‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬سواء‭ ‬أكان‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬جولات‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الوفد‭ ‬الأمني‭ ‬المصري‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬إستضافة‭ ‬مصر‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬المخابرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ووفدا‭ ‬من‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعدادات مصرية لحوار غير مباشر بين حماس وإسرائيل حول الأسرى) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعدادات مصرية لحوار غير مباشر بين حماس وإسرائيل حول الأسرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).