لا اله الا هو هو - سامي الذيب

2021/09/25 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_الذيب تقول الآية 14 من سورة هود: لا اله الا هو فهل انتم مسلمونولكن مواقع مختلفة تقول: لا اله الا هو هو (تكرار) فهل انتم مسلمونمثلا https://quranpedia.net/ar/surah/1/11/book/352 https://forums.nogooom.net/threads/86922

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