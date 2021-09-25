مساهمة دول الجوار في تغيب نظام 14 تموز: (6- 6) - عقيل الناصري

2021/09/25 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري سادساً - موقف الأردن :كان الآردن عضواً في الاتحاد العربي الهاشمي الملكي، فقد تخوف من عواقب الثورة العراقية ومن تطوراتها اللاحقة، إذ طلب الملك حسين من الولايات المتحدة وبريطانيا إرسال قوات عسكرية لحمايته.



وبعث، بضغوط بريطانية مؤيدة له، بطلب من دول حلف بغداد للاعتراف به بإعتباره أصبح رئيساً لدولة الاتحاد العربي الهاشمي بوصفه وريث الملك فيصل الثاني رئيس الاتحاد الهاشمي.



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