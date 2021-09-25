اتفاق عراقي مصري أردني لإنجاز المشاريع الاقتصادية المشتركة بمجال الطاقة

2021/09/25 | 00:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: اتفق وزراء خارجية العراق ومصر والأردن على ضرورة البدء بإنجاز المشاريع المشتركة في مجال الاقتصاد والطاقة والكهرباء، مع ضرورة تحديد جهات المُتابعة بما يخدم ويحقق المصالح على كافة الأصعدة.وذكرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة …

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