2021/09/25 | 00:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ULfzf4SKfz4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدورة الخامسة | حسين الرماحي : المعطيات المتوفرة في هذه الانتخابات لا تخدم الاحزاب الكبيرة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدورة الخامسة | حسين الرماحي : المعطيات المتوفرة في هذه الانتخابات لا تخدم الاحزاب الكبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).