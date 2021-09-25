أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

2021/09/25 | 00:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة فياريال، المقررة اليوم السبت، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.ولم تشمل اختيارات المدرب الإيطالي، كلاً من: توني كروس، وداني كارفاخال، وفيرلاند ميندي، وداني سيبايوس، ومارسيلو، وجاريث بيل.ويحتل ريال مدريد، صدارة الدوري الإسباني برصيد 16، بفارق بقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالآتي:حراسة المرمى: كورتوا - لونين - تونيالدفاع: ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - ميجيلالوسط: مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - فاسكيز - إيسكو - كامافينجا - بلانكوالهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - يوفيتش - فينيسيوس - رودريجو - ماريانوالمصدر: كورة

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