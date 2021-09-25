2021/09/25 | 01:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الجمعة، مقتل جندي فرنسي في مواجهة عسكرية في مالي، فيما أعرب الرئيس، إيمانويل ماكرون، "تأثره العميق"، وأكد "عزم فرنسا على محاربة الإرهاب".

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