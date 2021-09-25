2021/09/25 | 01:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الجمعة، ان الشرطة الاتحادية القت القبض على شبكة توزع منشورات ذات أفكار متطرفة تحريضية للزائرين جنوب غربي بغداد.وقال بيان للخلية، تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية القت القبض على ثمانية متهمين إثناء قيامهم بتوزيع منشورات تتضمن أفكار متطرفة وعبارات الاساءة الى المراجع وشق اللحمة الوطنية بين مكونات المجتمع ، الأمر الذي من شأنه الاخلال بالامن وزرع التفرقة والكراهية التي تجاوزها المجتمع العراقي". واوضح، ان "عملية القبض عليهم كانت جنوب غربي العاصمة بغداد، حيث تم تسليمهم اصولياً إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. اعتقال شبكة توزع منشورات ذات أفكار متطرفة للزائرين - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. اعتقال شبكة توزع منشورات ذات أفكار متطرفة للزائرين - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).