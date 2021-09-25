ديمقراطية للگِشر - صادق إطيمش

2021/09/25 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صادق_إطيمش اجواء الإنتخابات العراقية المزعومة في دولة الإنفلات المليشياوي افرزت بعض المعطيات التي يتناسب تفسيرها والفوضى التي تعم هذه الأجواء بكل ما تقدمه هذه الفوضى من مساحات للتزوير والتهديد وشراء الذمم ولعلعة السلاح وحرية العبث في وساءل الدعاية الإنتخابية والكثير الكثير مما يضعه البعض في مفهوم الحرية والديمقراطية التي يضمنها الدستور العراقي الأعرج .



ومما يجري تبريره استناداً الى هذا الدستور ايضاً وم ......





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