طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباراة منتخبنا أمام لبنان

2021/09/25 | 01:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنَ الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم، الطواقمَ التحكيمية التي ستقودُ مباريات الجولة الثالثة للتصفياتِ الآسيويةِ المؤهلة لمونديال قطر 2022. وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "منتخبنا الوطني سيلاقي منتخبَ لبنان في ثالث مبارياته في التصفيات الآسيوية لحسابِ المجموعة الأولى في السابع من الشهر المقبل في المباراةِ التي ستقامُ على استاد خليفة الدولي في الدوحة." واضاف، انه "سيقودُ مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب لبنان طاقم تحكيم سعودي بقيادة تركي الخضير (حكماً للساحة)، ومحمد مكي العكبري (حكماً مساعداً أول) وخلف زيد الشمري (حكماً مساعداً ثانياً)، ومحمد خالد الهويش (حكماً رابعاً)، والفلسطيني ميشيل حنانيا (مقيم الحكام)."

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