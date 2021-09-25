زحف مليوني نحو كربلاء ومطار النجف يستقبل 100 رحلة يومياً

2021/09/25 | 01:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف: حسين الكعبي

كربلاء: علي لفته

مع اقتراب زيارة الأربعين، يزداد الزحف المليوني نحو كربلاء المقدسة، في وقت عطلت فيه أغلب المحافظات الجنوبية الدوام الرسمي بمناسبة الزيارة، واستثنت الدوائر الامنية والخدمية والصحية، بينما حذرت كربلاء اصحاب محال الخضار والمواد الغذائية من رفع الاسعار.

في النجف تصاعدت وتيرة وصول الزائرين الاجانب عبر مطارها، وتوقعت ارتفاع اعداد الرحلات الجوية من 80 إلى 100 رحلة يوميا.

وقال المحافظ لؤي الياسري لـ "الصباح": إنَّ "مطار النجف باشر منذ ثلاثة أيام استقبال الزائرين من إيران والهند وباكستان ودول الخليج، فضلاً عن زائرين من دول أوروبية".

واوضح أنَّ "المطار استقبل نحو 240 رحلة على مدى الايام الثلاثة الماضية اي بمعدل 80 رحلة يوميا، ومن المؤمل أن يرتفع العدد إلى 100 رحلة يوميا بداية اليوم السبت والايام المقبلة".

ولفت الياسري إلى "تقليص العطلة المحلية بمناسبة الاربعينية من خمسة إلى ثلاثة أيام، تبدأ من يوم غد الأحد حتى الثلاثاء المقبل"، مبينا أنَّ "العطلة لن تشمل الدوائر الأمنية والخدمية".

من جهته، قال المدير التنفيذي للجنة الإيرانية للزيارة الأربعينية اميد كوثري،: إنَّ "أكثر من 30 ألف زائر إيراني دخلوا الأراضي العراقية حتى الآن للمشاركة في مراسيم الزيارة".

وأضاف أنَّ "سرعة نقل الزائرين الإيرانيين إلى العراق ازدادت خلال الاونة الاخيرة والتي بدأت منذ 5 أيام".

وتابع أنه "تم اصدار 54690 تأشيرة دخول للزائرين حتى يوم أمس، إذ سيتم إكمال العدد إلى 60 ألف تأشيرة"، مؤكدا أنَّ "جميع الزائرين الإيرانيين دخلوا الأراضي العراقية عبر الرحلات الجوية".

وفي كربلاء، قال المحافظ نصيف جاسم الخطابي: إنَّ "المحافظة قررت تعطيل الدوام الرسمي حتى انتهاء زيارة الاربعينية وعودة الزائرين إلى مناطقهم".

وأضاف أنَّ "القرار يستثني الدوائر الخدمية والامنية والصحية والمصارف والدوائر المشمولة بخطة الزيارة".

من جهته، حذر نائب محافظ كربلاء علي الميالي، "اصحاب محال بيع الخضار والمواد الغذائية من رفع الاسعار".

وأشار إلى أنه "سيتم اعتقال كل من يتلاعب بالأسعار من اصحاب البقالة في المحافظة".

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