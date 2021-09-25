رئيس الجمهوريَّة: لا سلام في المنطقة من دون عراق مستقر

2021/09/25 | 01:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

وصف رئيس الجمهوريَّة الدكتور برهم صالح الانتخابات المقبلة بأنها مصيريَّة ومفصلية وستكون لها تبعات على المنطقة كلها، مشيراً إلى أنَّ الانتخابات يجب أن تكون مساراً سلمياً نحو إصلاح حقيقي يعالج مكامن الخلل في منظومة الحكم، وربط تحقيق ذلك بضمان نزاهة الانتخابات وعدم تزوير إرادة الناخبين.

وقال صالح في كلمة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدورتها (76) في نيويورك: "يجب عدم التهاون في مكافحة الإرهاب"، منوهاً بأنَّ "الانشغال في صراعات المنطقة سيكون متنفسا للجماعات الإرهابية"، إذ لفت إلى أنَّ "مكافحة الفساد تمثل للعراق معركة وطنية لا خيار الا الانتصار فيها".

ودعا رئيس الجمهورية "المجتمع الدولي للمساعدة في استرداد أموال الفساد المنهوبة من البلد، وتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي لمحاربة داعش، لكون الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف والإرهاب".

كما أكّد أنَّ "استقرار المنطقة وأمنها وإقرار السلام فيها لن يتحقق من دون عراق آمن ومستقر بسيادة كاملة"، منوهاً بأنَّ "أزمات المنطقة المستحكمة على مدى عقود جاءت بسبب انهيار منظومتها، وأنَّ الحاجة ملحة لمنظومة جديدة تقوم على التعاون والترابط الاقتصادي".

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