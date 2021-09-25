وزير كيني يصف وفاة العشرات من مواطني بلاده في السعودية بأنها

2021/09/25 | 02:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الكينية أن 89 من مواطنيها، معظمهن عاملات منازل، فارقوا الحياة في السعودية خلال العامين الماضيين، بسبب إصابة غالبيتهم بـ"سكتة قلبية"، ما دفع مسؤول كيني رفيع لوصف حالات الوفاة تلك بأنها "تثير الشكوك".

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